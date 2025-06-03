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20:32, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Ведущий Первого канала высказался о вернувшихся из эмиграции россиянах

Ведущий Рогов заявил, что многие его знакомые вернулись в Россию из эмиграции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Рогов

Александр Рогов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский стилист, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Рогов высказался о россиянах, вернувшихся из эмиграции. Подробности он раскрыл в беседе с ведущей и актрисой Юлией Меньшовой, запись которой доступна на Rutube.

По словам Рогова, многие, кто уехал из России и критиковал страну, вернулись, не сообщив об этом. «Тихо вернулись, красиво на мероприятия ходят, шампанское красиво пьют, понимаете? Многие даже не сообщили, что это глобальное возвращение случилось», — посетовал телеведущий.

Рогов добавил, что на вопрос о том, что они делают в России, его знакомые отвечают, что приехали в страну, чтобы решить вопрос с документами. «Делаем два года документы себе», — поиронизировал стилист.

Ранее бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что не стал бы вести программу в текущей политической обстановке. Он уточнил, что не работал бы в проекте, даже если бы он не брал перерыв в вещании в 2022 году.

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