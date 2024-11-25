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20:05, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Бывший ведущий Первого канала заявил о нежелании возвращаться

Васильев заявил, что не стал бы вести «Модный приговор» в текущей обстановке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Нежный редактор / YouTube

Историк моды, бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев заявил, что не хотел бы работать в передаче в текущей политической обстановке. О нежелании возвращаться в программу он рассказал в интервью проекту «Нежный редактор», выпуск вышел на YouTube.

Васильев указал, что если бы «Модный приговор» не брал перерыв в вещании и продолжал выходить на Первом канале, он бы не стал в нем работать. Историк моды объяснил это общественно-политическими событиями в России.

«Модный приговор», а также ряд других развлекательных передач перестали выходить на Первом канале в феврале 2022 года, после начала спецоперации. Руководство телеканала объяснило изменение сетки вещания решением сделать упор на показ общественно-политических программ. Осенью 2023 года стало известно, что шоу вернется в эфир. Тогда же Васильев сообщил, что не будет главным судьей в программе, однако допустил возвращение в проект.

Шоу вернулось в эфир в апреле 2024 года после двухлетнего перерыва. Его ведущими стали стилист Александр Рогов и эксперт моды Лилия Рах.

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