Волочкова послала к психиатру Алану Мамаеву после совета сделать пластику

Волочкова послала к психиатру экс-жену Мамаева из-за совета сделать пластику

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова послала к психиатру экс-жену футболиста Павла Мамаева Алану Мамаеву после совета сделать пластическую операцию. Комментарий танцовщицы приводит журнал The Voice.

Артистка балета назвала слова Мамаевой о необходимости скорректировать внешность бредом и заявила, что не знает, кто она такая. «Посоветуйте ей от моего имени лечь в психиатрическую больницу. Может, ей это поможет как-то. Ей нужно капать препараты от зависти», — возмутилась знаменитость.

Также Волочкова позвала блогершу на свое шоу «Одержимость», чтобы та вживую оценила ее внешний вид.

Ранее Алана Мамаева перечислила нуждающихся в пластике российских звезд в рамках шоу «Злые языки».