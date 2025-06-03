Волочкова заявила о подготовке к роли бабушки

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что готовится стать молодой бабушкой

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью Ариадной и ее супругом Никитой. Ее слова передает «Общественная служба новостей».

По словам прославленной балерины, молодожены живут отдельно от нее, в своей квартире.

«У меня сейчас очень плотный график, не удается постоянно приезжать в гости. С нетерпеньем жду внучку или внука. Буду рада стать молодой бабушкой», — поделилась Волочкова.

Бракосочетание состоялось 26 апреля 2025 года. Торжество прошло в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.

Ранее стали известны подробности свадьбы 19-летней дочери Анастасии Волочковой Ариадны. Сообщалось, что родители жениха отказались прийти на торжественную церемонию.