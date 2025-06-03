Журналист Боуз: В случае войны с Россией Британия быстро проиграет

Гипотетический конфликт Великобритании с Россией, к которому планирует готовиться премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, закончится разгромом Лондона в течение суток. Об этом заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Стармерфюрер: давайте притворимся, что мы можем сражаться с русскими в воображаемой войне, которая никогда не случится (мы проиграем в течение 24 часов)», — отметил эксперт.

Британия не сможет победить бедность, преступность, массовую иммиграцию и проблемы в системе здравоохранения, указал Боуз.

Ранее Кир Стармер заявил, что страна переходит к «режиму готовности к войне». Он сообщил о намерении правительства Соединенного Королевства модернизировать оборонный сектор, а также развивать оборонные технологии в «темпе, соответствующем военному времени». Лондон «не может игнорировать» угрозу, исходящую от России, высказал свое мнение премьер.

В Госдуме же считают, что заявления Кира Стармера о готовности к войне — попытка срыва переговорного процесса с Украиной.

Депутат Алексей Чепа отметил, что Россия никогда не хотела и не хочет военного конфликта с Великобританией.