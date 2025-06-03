Желавших улететь за границу россиян из региона обманули на 25 миллионов рублей

Турфирма из Сургута за два года обманула 99 клиентов на 25 миллионов рублей

Туристическая фирма из Сургута за два года обманула около сотни клиентов на 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По ее данным, с октября 2021 года по июль 2022-го директриса компании «Карефрии Консьерж Сервис» обманула 99 клиентов, желавших улететь за границу или отдохнуть на российских курортах. Женщина присваивала деньги, которые получала от покупателей путевок. Общий ущерб гражданам превысил 25 миллионов рублей.

Суд назначил владелице турфирмы наказание в виде четырех лет лишения свободы, но дал отсрочку от колонии до достижения ее ребенком 14 лет. Также россиянка должна удовлетворить иски обманутых клиентов и вернуть им денежные средства.

Ранее российским туристам рассказали об основных уловках, которые мошенники используют для развода на деньги. Депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что злоумышленники предпочитают общаться с самыми уязвимыми категориями населения, которые планируют отпуск.