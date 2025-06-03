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19:39, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club раскрыл удививший его в Индии факт

Комик Карибидис удивился привычке актеров в Индии устраивать перерывы на чай
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда юмористического шоу Comedy Club Демис Карибидис, поучаствовавший в съемках российско-индийского фильма в Индии, раскрыл удививший его факт о местных актерах. Его интервью опубликовало издание StarHit.

По словам комика, в работе индийских коллег его больше всего удивила привычка вне зависимости от обстоятельств устраивать перерывы на чай. «"Масала-тайм", — говорили они и уходили на перерыв, даже если ты на завершающей стадии сложного каскадерского трюка», — пояснил Карибидис.

Юморист также добавил, что на съемочной площадке в Индии одновременно могло находиться до 400 человек. «В такой обстановке нужно было сохранять самообладание и не терять творческий взгляд», — отметил он.

Ранее Карибидис вспомнил годы игры в КВН и описал это время словами «денег нет, еды нет». Комик добавил, что для него в «Клубе веселых и находчивых» главной целью было само выступить на сцене перед зрителями и получить от них энергию.

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