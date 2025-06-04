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07:00, 4 июня 2025Ценности

44-летняя Ким Кардашьян в бикини показала роскошный гардероб

Ким Кардашьян в бикини показала гардероб в своем особняке за 60 млн долларов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала роскошный гардероб в своем особняке за 60 миллионов долларов. Видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость продемонстрировала поклонникам купальники собственного бренда Skims. Предпринимательница запечатлела себя в зеркало, расположенное в гардеробной, в коричневом бикини и плавательном костюме красного цвета. Стоимость купальника составляет 128 долларов (10 тысяч рублей).

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На размещенных кадрах видно, что гардеробная Кардашьян оборудована стеклянными шкафами, в которых хранятся люксовые сумки и обувь мировых брендов.

Ранее в июне актриса Джессика Альба порадовала фанатов фигурой в бикини.

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