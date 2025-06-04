Алана Мамаева раскрыла подробности о начале карьеры Ирины Шейк

Мамаева заявила, что Ирина Шейк встречалась с директором модельного агентства

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева раскрыла подробности о начале карьеры манекенщицы Ирины Шейк. По данному вопросу она высказалась в рамках шоу «Злые языки», выпуск которого доступен на Rutube.

Блогерша отметила, что выиграла конкурс «Мисс Калининград» и в 15-16 лет начала заниматься модельным бизнесом. Она переехала в Москву, где агентство предоставило ей место в квартире на Сущевском Валу. При этом соседкой девушки оказалась Шейк.

«Она [Шейк] всегда была красивой: пухлые губы, рост где-то 175 [сантиметров]. По-моему, она встречалась с директором модельного агентства. Но это не то чтобы он ее куда-то пропихнул, они просто встречались», — заявила гостья передачи.

Затем, по словам Мамаевой, Шейк улетела в Италию, где ее карьера получила развитие.

На указанном шоу Алана Мамаева также перечислила нуждающихся в пластике российских звезд.