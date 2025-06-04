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13:52, 4 июня 2025Наука и техника

Первый в мире атомный авианосец утилизируют за полмиллиарда долларов

ВМС США заключили контракт на утилизацию первого в мире атомного авианосца
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Rich-Joseph Facun / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США впервые в истории заключили контракт с частной компанией NorthStar Maritime Dismantlement Services на утилизацию атомного авианосца — корабля Enterprise («Энтерпрайз»). Об этом сообщает журнал The Aviationist.

Сумма сделки составила 536,7 миллиона ​​долларов. Утилизация первого в мире атомного авианосца, несшего службу с 1961 по 2012 год, пройдет в порту города Мобил, штат Алабама. Партнером NorthStar Maritime Dismantlement Services по утилизации авианосца выступит компания Modern American Recycling and Radiological Services (MARRS).

Работы по контракту планируется завершить к ноябрю 2029 году. По данным ВМС США, демонтаж корабля частным подрядчиком, а не государственной верфью, позволит сэкономить 1 миллиард долларов.

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В мае начальник главного штаба ВМС Франции адмирал Николя Вожур заявил, что строительство нового корабля, который сменит единственный французский атомный авианосец Charles de Gaulle («Шарль де Голль»), будет согласовано в 2025 году.

В июле 2018 года ВМС США получили авианосец Gerald R. Ford стоимостью 13 миллиардов долларов, на тот момент считавшийся самым дорогим кораблем в мире.

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