Артемий Лебедев назвал плевком в душу одну особенность российского паспорта

Лебедев счел плевком в душу отсутствие графы «национальность» в паспорте РФ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев счел недостатком российского паспорта отсутствие в нем графы «национальность». Об одной из особенностей документа он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев подчеркнул, что в России национальность или социальное положение не определяет жизнь человека. «Мы настолько в этом преуспели, что даже убрали графу "национальность" из паспорта, что, конечно, является просто плевком в душу. Потому что я очень хочу, чтобы у меня в паспорте была написана моя прекрасная национальность — "русский"», — посетовал дизайнер.

По его мнению, гражданам страны стало стыдно называть себя русскими. Лебедев уточнил, что он не испытывает такого стыда, и заявил, что сам указал в паспорте свою национальную принадлежность. «Мне абсолютно все равно, кто что думает», — заключил он.

Ранее Лебедев обратился к украинцам. Он заявил, что телевидение страны транслирует недостоверные сведения о военной мощи России и дает ложные надежды на победу Киева.