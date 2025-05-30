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16:57, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев обратился к украинцам

Блогер Лебедев заявил, что украинское ТВ говорит неправду о военной мощи России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к гражданам Украины, которые верят СМИ своей страны. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что украинское ТВ транслирует неправдивую информацию о военной мощи России.

Лебедев счел недостоверными утверждения о том, что у России заканчивается вооружение, которые публикуют украинские СМИ. «Я напомню несчастным людям, которые подвержены этой зомбирующей пропаганде, что Россия свои военные арсеналы даже еще не откупоривала», — отметил дизайнер.

Он также заявил, что в случае если Украина нанесет удары по российским военным объектам западным оружием, то Россия ответит так, что «мало не покажется». «И там это прекрасно знают», — счел блогер.

Ранее Лебедев предложил, как можно изменить мнение украинцев, ругающих Россию. По его словам, таких людей можно приглашать в Москву или другие российские города.

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