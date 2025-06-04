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17:16, 4 июня 2025Экономика

Бизнес напомнил Банку России о вреде высокой ключевой ставки

РСПП: Ситуация в экономике ухудшается, а значит, ключевую ставку надо снижать
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Бизнес рассчитывает, что Банк России понизит ключевую ставку уже на ближайшем заседании. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, есть серьезные макроэкономические аргументы в пользу принятия такого решения. Он указал, например, на свидетельствующую о снижении инфляции статистику. Кроме того, высокая ставка негативно сказывается на экономике. Шохин напомнил, что, по данным самого регулятора, у некоторых крупных корпоративных должников из отраслей горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности возникли сложности с обслуживанием долга. И, по его словам, ситуация ухудшается.

Например, почти 20 процентов компаний признались в конце весны в том, что их инвестпроекты отстают от графиков, а 14 процентов пошли на вынужденное сокращение бюджета.

Как отмечал Шохин, 30,8 процента опрошенных компаний полагают, что деловая активность в РФ снизилась в последнем месяце весны. Это стало одним из последствий рекордно высокой ключевой ставки.

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