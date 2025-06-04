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09:33, 4 июня 2025Культура

Бывшая жена Ефремова высказалась о тюремном романе актера

Бывшая жена Ефремова Гольянова усомнилась в тюремном романе актера
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который в апреле вышел из колонии, направил все усилия на восстановление здоровья. Так в беседе с 360.ru прокомментировала сообщения о предполагаемом тюремном романе актера его первая жена, актриса Елена Гольянова.

Она подчеркнула, что на данный момент Ефремов «живет дома с женой и детьми, наслаждается семейным счастьем и восстанавливает здоровье». Гольянова выразила сомнения в том, что Ефремов мог завести роман, находясь в колонии. «Человеку 61 год, вряд ли там романы. (...) Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие. Ничего он, конечно, не говорил», — добавила она.

Гольянова добавила, что Ефремов очень любит свою жену Софью Кругликову.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что актриса Дарья Белоусова приезжала на свидания к Михаилу Ефремову в колонию. По информации источника, 61-летний артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора. Отмечалось, что за несколько месяцев до условно-досрочного освобождения артиста пара провела три дня в спецблоке — комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью.

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