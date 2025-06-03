Стало известно о свиданиях Ефремова с молодой актрисой в колонии

Shot: Актриса Дарья Белоусова приезжала на свидания к Михаилу Ефремову в колонию

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который в апреле вышел из колонии, все это время продолжал отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, 61-летний артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора. В период тюремного заключения Ефремова женщина приезжала к нему на свидания.

Сообщается, что за несколько месяцев до условно-досрочного освобождения (УДО) артиста пара провела три дня в спецблоке — комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Возлюбленные якобы скрывали свои отношения, однако вдвоем оставили автографы с пожеланиями соседям по блоку.

Ефремов был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. В состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось. 9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, что Ефремов вернется к съемкам в кино после УДО. Сообщалось, что актер исполнит главную роль в новом проекте и получит за это многомиллионный гонорар.