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10:54, 30 мая 2025Культура

Раскрыт многомиллионный гонорар Ефремова за первую роль после УДО

Mash: Вышедший из колонии Ефремов получит 13 миллионов за главную роль в фильме
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Заслуженный артист России Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино после условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, актер уже подписал контракт на участие в одной из картин на сумму 13 миллионов рублей. Отмечается, что он исполнит в фильме главную роль.

Сообщается, что старт съемок запланирован на август. По информации Mash, Ефремов уже подписал договор и получил депозит в размере четырех миллионов рублей.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось. 9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший сообщил, что Ефремов может сыграть в его новом фильме. По его словам, речь идет о картине, посвященной советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну.

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