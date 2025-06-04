Бывший полицейский из Техаса попался пьяным за рулем в Москве

В Москве суд лишил прав экс-полицейского из Техаса за пьяное вождение

В Москве бывший полицейский из Техаса попался пьяным за рулем, за что лишился водительских прав. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданина США привлекли к административной ответственности. Суд признал его виновным в правонарушении по статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») и назначил штраф в 30 тысяч рублей, а также лишил прав на вождение сроком 1,5 года.

В материалах дела указано, что техасец разъезжал в пьяном виде по столичным улицам. На суде он вину признал и рассказал через переводчика, что утром выпил и сел за руль. Медосвидетельствование показало в его крови 0,559 мг/л алкоголя. Машину американца эвакуировали на спецстоянку. Решение суда обжаловать он не стал.

Ранее сообщалось, что защита американца Джозефа Татера, напавшего на полицейского в Москве, обжаловала решение суда о назначении ему принудительного лечения в психиатрической лечебнице.