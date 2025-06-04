Депутат Рады признал важность меморандума России

Депутат Рады Дубинский: Украине нужен меморандум России

Положения, указанные в меморандуме России, предусматривают перезапуск политического процесса на Украине, и Киеву это необходимо. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«От отмены ВП [военного положения] и назначения выборов, до запрета националистической идеологии и партий и освобождения политзаключенных. Это — предложение перезапуска политического процесса», — написал политик.

По его мнению, Украине этот перезапуск нужен «как воздух», так как если не провести выборы и не сместить Владимира Зеленского с поста президента, страну могут ждать плачевные последствия.

Ранее Дубинский сравнил Зеленского со Степаном Бандерой, допустив, что его может ждать такая же участь.