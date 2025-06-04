Депутат Рады Дубинский сравнил Зеленского с Бандерой

Президент Украины Владимир Зеленский — это новый Степан Бандера. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что на Украине сейчас ведется подготовка к партизанской войне, а это происходит лишь тогда, когда «классическая, конвенциональная война проиграна». «При этом получается, что Зеленский — наш Бандера», — привел сравнение Дубинский.

Он также намекнул на неблагоприятное для Зеленского развитие событий — по мнению политика, украинского лидера ждет такая же участь, как и лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена), его могут убить.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович допустил, что Зеленский загнан в угол, а украинская армия скоро рухнет.