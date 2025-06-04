Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:43, 4 июня 2025Ценности

Джордж Клуни оценил свою внешность после смены имиджа фразой «это плохо»

Актер Джордж Клуни признался, что не окрашивал волосы два месяца
Мария Винар

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Американский актер кино и телевидения Джордж Клуни оценил свою внешность после смены имиджа фразой «это плохо». Соответствующее интервью появилось в эфире программы «Поздняя ночь с Сэтом Майерсом» на YouTube.

64-летний артист пришел на шоу в темно-синем классическом костюме и черной футболке, скрывая при этом прическу под серой бейсболкой. Клуни признался, что не может ее снять. По его словам, он не окрашивал волосы уже два месяца, поэтому в настоящий момент они выглядят ужасно.

«Сверху все еще темные, но снизу они седые. Это действительно выглядит плохо. Похоже, что я переживаю какой-то ужасный кризис среднего возраста», — с иронией высказалась знаменитость.

Также Клуни допустил возможность появления на публике лысым. «У меня может быть бритая голова. Я могу выглядеть как Юл Бриннер (американский актер театра и кино русского происхождения — «прим. Ленты.ру»)», — заявил он.

Ранее сообщалось, что папарацци запечатлели Джорджа Клуни с отросшими седыми волосами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о встрече с Зеленским

    ФСБ задержала топ-менеджера из «Газпрома»

    Трамп попросил Сенат пока не рассматривать новые санкции против России

    Гостья телешоу расплакалась во время интервью в прямом эфире

    Молодую мать после отдыха в Таиланде задержали в европейском аэропорту с марихуаной

    В ЕС приготовились к худшему перед переговорами с Трампом

    Двое россиян открыли стрельбу из винтовки по детям на футбольном поле

    США решили не предоставлять помощь иностранным силам на Украине

    Россия выразила протест Японии

    В США оценили создающую проблемы для НАТО ракету России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости