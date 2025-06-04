Актер Джордж Клуни признался, что не окрашивал волосы два месяца

Американский актер кино и телевидения Джордж Клуни оценил свою внешность после смены имиджа фразой «это плохо». Соответствующее интервью появилось в эфире программы «Поздняя ночь с Сэтом Майерсом» на YouTube.

64-летний артист пришел на шоу в темно-синем классическом костюме и черной футболке, скрывая при этом прическу под серой бейсболкой. Клуни признался, что не может ее снять. По его словам, он не окрашивал волосы уже два месяца, поэтому в настоящий момент они выглядят ужасно.

«Сверху все еще темные, но снизу они седые. Это действительно выглядит плохо. Похоже, что я переживаю какой-то ужасный кризис среднего возраста», — с иронией высказалась знаменитость.

Также Клуни допустил возможность появления на публике лысым. «У меня может быть бритая голова. Я могу выглядеть как Юл Бриннер (американский актер театра и кино русского происхождения — «прим. Ленты.ру»)», — заявил он.

Ранее сообщалось, что папарацци запечатлели Джорджа Клуни с отросшими седыми волосами.