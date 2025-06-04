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18:09, 4 июня 2025Силовые структуры

ФСБ задержала топ-менеджера из «Газпрома»

ФСБ задержала заместителя главного инженера подразделения «Газпром Челябинск»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали заместителя главного инженера ведущей газораспределительной компании Челябинской области по подозрению в получении взятки на сумму один миллион рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства.

Речь идет о топ-менеджере подразделения «Газпром газораспределение Челябинск», уточнили в управлении Следственного комитета России по Челябинской области. Задержанный — Максим Шмидт, сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

ФСБ выявила, что он получил от подрядчика взятку за общее покровительство и лоббирование его интересов при заключении контрактов по капитальному ремонту средств электрохимической защиты газопроводов.

По данным следствия, в период с 1 января 2023 года по 31 мая 2025 года подозреваемый использовал служебные полномочия для незаконных действий. Следователи провели обыски по месту работы задержанного. Ему готовятся предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержан сын главы Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина по коррупционной статье.

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