Сын главы российского общества попал под подозрение по коррупционной статье

В Татарстане задержан сын главы общества слепых Сипкин за получение взятки

В Татарстане задержан сын главы Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина по коррупционной статье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, предположительно, мужчина подозревается в незаконном получении взятки в особо крупном размере. Эти деньги ему передал один из руководителей дочернего предприятия Всероссийского общества слепых. Переданная сумма предназначалась за общее покровительство. В результате дочерние предприятия общества, такие как «СЗ "Стройвос» и «Московское УПП № 8 ВОС», понесли имущественный ущерб.

По словам источника, таким образом, по заниженной стоимости могли быть проданы санаторий «Солнечный берег», Марийский культурно-спортивный центр инвалидов, предприятие из Улан-Удэ «Пересвет», компании «Низковольтэлектро» и другие. По предварительной информации, эти предприятия прекратили работу, а инвалиды, среди которых участники специальной военной операции (СВО), лишились возможности получить лечение и отдых.

Сейчас правоохранители собираются проверить отца фигуранта. Он попал под подозрение нецелевого использования денег, выделенных на субсидии, а также под незаконную продажу по заниженной стоимости объектов общества слепых, расположенных в регионе.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСБ.