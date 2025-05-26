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14:29, 26 мая 2025Силовые структуры

Задержание сына президента Всероссийского общества слепых связали с 30 миллионами рублей

СК подозревает сына главы ВОС Сипкина в вымогательстве 30 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Сын главы российского общества попал под подозрение по коррупционной статье
Владимир Сипкин

Владимир Сипкин. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задержание в Татарстане сына президента Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимира Сипкина Александра связали с вымогательством 30 миллионов рублей у директора завода по производству крышек «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

ВОС является единственным собственником предприятия, оборот которого превышает 1,2 миллиарда рублей. Сипкин-младший, являющийся советником президента ВОС, приехал в Казань для участия в III Всероссийском социально-реабилитационном форуме и во время мероприятия потребовал денег с директора завода, обещая сохранить его на должности.

На заседании центрального правления и совета директоров ВОС были переназначены пять руководителей заводов, которые находятся в собственности общественной организации. Всего, кстати, на балансе ВОС 239 промышленных предприятий по всей стране, совокупная выручка которых превышает 10 миллиардов рублей в год.

Величко обратился в управление экономической безопасности МВД по Республике Татарстан, и все переговоры с Сипкиным-младшим относительно взятки проходили под контролем силовиков. Директор завода приехал в аэропорт проводить советника ВОС и передал пакет с 2,2 миллиона рублей. После получения денег Сипкина-младшего задержали.

Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Расследование находится на контроле.

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