Генерал одним словом объяснил отсутствие защиты стратегических аэродромов от дронов

Гурулев объяснил отсутствие защиты стратегических аэродромов «раздолбайством»

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев объяснил отсутствие защиты стратегических российских аэродромов от FPV-дронов после атак украинских беспилотников. Свое мнение он выразил в эфире «Царьграда».

Гурулев назвал это раздолбайством, пояснив, что по-другому объяснить это не может. Он напомнил, что стратегическая авиация — часть ядерной триады России. «Теперь, внимание, вопрос: кто головой отвечает за ядерную триаду? Правильно, Генеральный штаб ВС России. И вы знаете, что самое страшное? Мне очень хотелось бы, чтобы это не прошло мимо, чтобы за это понесли ответственность», — призвал он.

Он назвал отсутствие защиты системной проблемой, посчитав, что в связи с этим есть вопросы к Службе внешней разведки, к Главному управлению Генштаба и к органам контрразведки.

Гурулев также указал на минимальное число блокпостов на российских дорогах, призвав к тотальным проверкам транспорта. «Например, до аэродрома в Мурманской области, где действовали беспилотники, дорога одна. Никак не объедешь. Если ее перекрыть и тотально проверять — никто ничего не провезет», — пояснил депутат.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов также посчитал, что надо усиливать контроль со стороны ГАИ и увеличивать количество проверок на местах, где присутствует весь необходимый инвентарь для взвешивания машин. По его словам, давно известно, что некоторые дроны вылетают к целям с территории России.

