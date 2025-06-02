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13:03, 2 июня 2025Россия

Военный эксперт назвал способы борьбы с атаками на аэродромы

Кнутов об атаках на аэродромы: Надо усилить ГАИ и увеличить проверки авто
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

На данный момент надо усиливать контроль со стороны ГАИ и увеличивать количество проверок на местах, где присутствует весь необходимый инвентарь для взвешивания машин. Способы борьбы с атаками на аэродромы России назвал газете «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, давно известно, что некоторые дроны вылетают к целям с территории России. Противники, предполагает эксперт, могли это делать даже под видом волонтерства — собирать дроны якобы для отправки на фронт.

Программу для запуска им, скорее всего, прислали в мессенджере — чтобы она включалась при въезде грузовика в определенный квадрат, и дроны летели по заранее заложенным маршрутам. Впрочем, возможно, наведение проводилось и по GPS

Юрий Кнутоввоенный эксперт

Российским войскам, счел Кнутов, надо «более массивно и жестко» бить по украинским военным объектам, уничтожая их. При этом в России важно усиливать контроль ГАИ, а там, где находятся стратегические объекты, — увеличивать количество проверок транспорта.

Военные аэродромы можно «прикрывать» РЭБ и силами ПВО, а для самолетов важно создать противоосколочную защиту с навесными сетями. В идеале — из кевларовой ткани, объяснил специалист. По его мнению, так Россия сможет сохранить стратегические бомбардировщики, являющиеся еще и носителями крылатых ракет.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. БПЛА залетели в Мурманскую область, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

Минобороны России подтвердило масштабную атаку дронов на военные аэродромы в разных областях страны. Также в ведомстве заявили, что FVP-дроны были запущены из большегрузов.

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