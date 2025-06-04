Глава Киргизии назвал приговор в отношении экс-президента слишком суровым

Глава Киргизии Жапаров назвал приговор экс-президенту Атамбаеву слишком суровым

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что приговор суда в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева слишком суровый. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, суд мог бы не быть столь суровым. При этом он подчеркнул, что не навязывает свое мнение, а выражает гражданскую позицию. Он добавил, что было бы лучше, если бы ограничились пробацией или штрафами. Жапаров также сообщил, что никто не имеет права вмешиваться в работу судов, и если защита Атамбаева считает приговор незаконным, пусть обжалует его в вышестоящих инстанциях.

«Никто не может изменить решение суда. Даже я не имею на это права. У меня есть другое право - право на амнистию. Если обратятся с соответствующим заявлением, могу предоставить амнистию», — сказал он.

Ранее суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы. В приговоре суда сказано, что политик причастен к организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш в 2019 году.