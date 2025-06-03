Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:21, 3 июня 2025Бывший СССР

Суд вынес приговор экс-президенту Киргизии

Суд приговорил экс-президента Киргизии Атамбаева к 11,5 года лишения свободы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев. Фото: Эламан Карымшаков / РИА Новости

Суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что бывшего главу государства признали виновным в совершении ряда преступлений, в частности, в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш в Чуйской области, а также в коррупции при модернизации Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бишкека.

Кроме того, в приговоре суда сказано, что политик причастен к организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш в 2019 году. Его также приговорили к конфискации имущества и лишению всех государственных наград.

Летом 2019 года киргизские силовики попытались задержать экс-президента страны в его резиденции в селе Кой-Таш, однако им пришлось вступить в столкновения со сторонниками Атамбаева. Бои продолжились на следующий день, после чего бывшему главе государства пришлось сдаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    В европейском аэропорту задержали OnlyFans модель с набитым марихуаной багажом

    Над российским регионом заметили шесть беспилотников ВСУ

    На Западе предупредили Европу о трудностях из-за молчания Трампа

    Российский депутат записал видео с признанием вины в смерти человека

    Женщина перестала выходить на улицу из-за преследующих ее запахов тухлых яиц и фекалий

    На приезжих заведут уголовное дело за покушение на ветерана СВО

    41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» раскрыла правду о пластике

    Военблогер раскрыл цели ударов по Сумам

    Суд вынес приговор экс-президенту Киргизии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости