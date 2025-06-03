Суд вынес приговор экс-президенту Киргизии

Суд приговорил экс-президента Киргизии Атамбаева к 11,5 года лишения свободы

Суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что бывшего главу государства признали виновным в совершении ряда преступлений, в частности, в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш в Чуйской области, а также в коррупции при модернизации Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бишкека.

Кроме того, в приговоре суда сказано, что политик причастен к организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш в 2019 году. Его также приговорили к конфискации имущества и лишению всех государственных наград.

Летом 2019 года киргизские силовики попытались задержать экс-президента страны в его резиденции в селе Кой-Таш, однако им пришлось вступить в столкновения со сторонниками Атамбаева. Бои продолжились на следующий день, после чего бывшему главе государства пришлось сдаться.