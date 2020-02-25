Экс-президенту Киргизии вручили обвинения по делу о беспорядках

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручили обвинительные акты по делу о беспорядках в селе Кой-Таш под Бишкеком в августе прошлого года, передает «Интерфакс».

Обвинительное заключение насчитывает около 500 страниц, заявили в основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК). Сторонники бывшего президента считают, что все обвинения «построены на устных рассказах». В перечень обвиняемых, помимо Атамбаева, вошли бывший советник экс-президента, бывший телохранитель, депутаты от СДПК.

Материалы по теме В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева и вступил в столкновения с его сторонниками. Один спецназовец получил смертельное огнестрельное ранение, шестерых захватили в плен, но потом отпустили. Столкновения продолжились на следующий день, в итоге Атамбаев сдался.

Ему предъявлены обвинения в тяжких преступлениях: убийстве, организации захвата власти, коррупции, незаконном обогащении. Бывший президент также выступает главным фигурантом уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Имущество Атамбаева и его семьи арестовано.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!