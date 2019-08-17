В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег

При обысках в доме родственника бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обнаружена крупная сумма денег. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Отмечается, что оперативные мероприятия были проведены в ночь на 9 августа в доме тестя сына Атамбаева, Сейита Атамбаева, в результате была изъята сумка, якобы оставленная Атамбаевым-младшим на хранение.

«[В сумке] были обнаружены 170 000 сомов [162 тысячи рублей], листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на общую сумму 2 225 000 сомов [2 миллиона рублей] и 318 000 долларов США [21 миллион рублей]», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, данные средства были израсходованы на организацию митингов и массовых беспорядков.

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14 августа стало известно о том, что военная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении задержавшего Атамбаева бывшего замглавы киргизского МВД Курсана Асанова. Отмечалось, что дело возбуждено по статье 304 УК Киргизии («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком 7 августа. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день спецназ снова попытался схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. При этом в ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб.

Атамбаев арестован до 26 августа. Его обвиняют в попытке госпереворота, убийстве, организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Бывшему главе государства грозит пожизненное лишение свободы.

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