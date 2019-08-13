Атамбаева обвинили в попытке госпереворота

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планировал устроить государственный переворот. Об этом заявил председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев, передает «Интерфакс».

«Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его замысел», — сказал силовик. Он добавил, что его спецслужбе было поручено принудительно привести Атамбаева.

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7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день силовики снова попытались схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. При этом в ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб.

Атамбаев арестован до 26 августа. Ранее сообщалось,что его подозревают в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году «криминального авторитета» Азиза Батукаева.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.

