Задержание Атамбаева связали с побегом вора в законе Азиза

МВД Киргизии обвинило бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщил портал 24.kg.

Как говорится в материалах дела, вор в законе был освобожден из мест лишения свободы по прямому указанию экс-президента. Освобождение было организовано «путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни Батукаева».

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В июне 2019 года по делу о незаконном освобождении криминального авторитета задержали бывшего генпрокурора Киргизии Аиду Салянову. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и поместили в изолятор временного содержания.

Также по делу о побеге Батукаева были задержаны несколько врачей, бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и экс-советник председателя службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев. Против них было возбуждено дело о соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

В 2006 году Батукаев был осужден на 18 лет и восемь месяцев за организацию массовых беспорядков в колонии в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат парламента Киргизии Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.

Спустя семь лет Батукаев был досрочно освобожден по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику, улетев на частном самолете в Чечню.

В 2017 году Грозненский районный суд Чечни приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении по делу о смертельном ДТП. По данным ИА «Прайм Крайм», криминального авторитета признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ).

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