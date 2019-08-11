Избитого сторонниками Атамбаева милиционера привезут на лечение в Москву

Милиция Киргии во время столкновений со сторонниками Атамбаева

Начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов, пострадавший в столкновениях со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, будет привезен в Москву на лечение. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Специалисты Центра нейрохирургии имени Бурденко приехали в Бишкек, чтобы осмотреть пострадавшего. Был проведен консилиум, на котором принято решение перевести Курманкулова в Москву. Пациент перенес трепанацию черепа, сейчас его состояние стабильное, требуется интенсивная терапия. Ранее сообщалось, что Курманкулов впал в кому.

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7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день спецназ снова попытался схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. При этом в ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб.

Вечером 8 августа в Бишкеке собрались 1,5 тысячи сторонников Атамбаева. Их разогнала милиция. Более 40 человек задержаны, четверо госпитализированы.

Атамбаев арестован до 26 августа. Он подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году «криминального авторитета» Азиза Батукаева.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.

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