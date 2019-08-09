Опальный киргизский политик вернулся на родину после ареста Атамбаева

Экс-кандидат в президенты Киргизии Омурек Бабанов, в отношении которого в стране возбуждены два уголовных дела, вернулся на родину. Об этом сообщает киргизское информационное агентство 24.kg.
Сообщается, что опальный политик прибыл в аэропорт Манас в Бишкеке в 14.40 по местному времени (11.40 мск) рейсом авиакомпании «Аэрофлот». У ворот аэропорта его встретили около сотни сторонников. «Я рад, что вернулся. Всем благодарен за поддержку», — сказал он людям.
За 2019 год это уже вторая попытка Бабанова вернуться в Киргизию. Первая была предпринята в апреле, однако оказалась неудачной. Политик объявил о своем возвращении и даже приобрел билеты на самолет, однако впоследствии передумал из-за сообщений о готовящихся провокациях против его сторонников.
Незадолго до возвращения Бабанова Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии напомнил,что политик проходит в стране обвиняемым по двум уголовным делам. Одно из них касается выступления Бабанова, в котором правоохранительные органы усмотрели признаки возбуждения межнациональной розни. А другое — подготовки к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Второе уголовное дело было приостановлено, а по первому продолжается расследование. В ГКНБ предупредили, что в случае возвращения Бабанова в Киргизию, он будет привлечен к ответственности в рамках закона.
Омурек Бабанов был кандидатом в президенты Киргизии на выборах 2017 года. Тогда ему удалось составить серьезную конкуренцию действующему главе государства Соорнбаю Жээнбекову. При явке в 55,93 процентов, Бабанова поддержали 33,72 процента избирателей, а Жээнбекова — 54,75 процента. Спустя два месяца после выборов Бабанов покинул страну, пообещав больше не заниматься политикой.
Возвращение опального политика проходит на фоне развернувшегося в Киргизии кризиса, который начался после попытки властей арестовать экс-президента Алмазбека Атамбаева. После трех неудачных попыток штурма резиденции политика в селе Кой-Таш, Атамбаев принял решение сдаться властям. Впоследствии его поместили в СИЗО и предъявили обвинения в коррупции.
Сторонники экс-президента объявили о начале бессрочного митинга, главным требованием которого станет отставка нынешнего главы республики Сооронбая Жээнбекова. В стране начались столкновения протестующих с представителями силовых структур, люди стекаются в Бишкек.