Адвокаты Атамбаева задумали освободить его через Гаагский суд

Защита бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обратиться в международные суды для освобождения экс-главы государства и решения внутреннего конфликта. Об этом заявил адвокат политика Сергей Слесарев, передает газета «Известия».

По словам Слесарева, Атамбаев не согласен с выдвинутыми против него обвинениями, так как они идут вразрез с конституцией. Защита пытается разрешить ситуацию своими усилиями с помощью внутренних законов, однако беспристрастность суда в стране вызывает вопросы, добавил адвокат.

«Я видел, какое воздействие оказывалось на граждан. Поэтому не исключено, что мы обратимся в международные суды для решения возникшего конфликта», — подчеркнул Слесарев. В частности, защита может обратиться в Гаагский суд.

Кроме того, силовики, которые штурмовали резиденцию Атамбаева не предъявили соответствующих документов и ордера на арест, подчеркнул юрист. По его мнению, с бывшим президентом «обошлись как с террористом».

Первая атака на дом Атамбаева началась 7 августа, вторая и третья произошли ночью и днем 8 августа. В последней принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов. Позже Атамбаев решил сдаться властям.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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