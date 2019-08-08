Атамбаев попал на видео впервые после задержания

Представители силовых структур сопроводили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по дороге к следователям. Видео опубликовано Telegram-каналом «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, как Атамбаев поднимается по лестнице здания под охраной шести человек. Некоторые из них в защитной экипировке и с оружием. Один из сопровождающих несет сумки, содержимое которых неизвестно.

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Первая атака на дом Атамбаева началась 7 августа, вторая и третья произошли ночью и днем 8 августа. В последней принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов. Позже Атамбаев решил сдаться властям.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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