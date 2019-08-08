Медведев прокомментировал задержание Атамбаева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом этой республики, передает РИА Новости.

При этом Медведев отметил, что российская сторона не может относиться к этому безучастно. «Кыргызстан — наш крупный партнер, наши друзья здесь живут», — пояснил премьер.

По словам политика, стоит опасаться того, что эти события приведут к политической и экономической нестабильности в стране. «На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала», — добавил Медведев.

Также российский премьер-министр сообщил, что планирует обсудить задержание Атамбаева с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в пятницу, 9 августа.

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Ранее Атамбаев решил сдаться властям. Его сопровождали представители Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаев и Фарид Ниязов. Несмотря на решение экс-президента, его сторонники не пропускали машину с ним.

Первая атака на дом Атамбаева началась 7 августа, вторая и третья произошли ночью и днем 8 августа. В последней принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов.

В результате первой неудавшейся операции спецназа погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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