Появились подробности жизни дочери Атамбаева

Дочь бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева с детства носит фамилию матери, чтобы никто из знакомых не знал об ее отце. Об этом сообщает Super.ru.

По словам Шагиевой, решение сменить фамилию было принято из-за нежелания испытывать заинтересованность к себе, вызванную родственными связями.

В настоящий момент девушка занимается живописью, ведет творческий паблик в социальной сети «Вконтакте» и устраивает арт-вечеринки в Бишкеке. В 2016 году она вышла замуж за русского программиста Константина Рязанова. Пара живет в Бишкеке, у них двое детей.

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Когда Атамбаева попытались арестовать, его дочь обратилась к действующему президенту Киргизии. По словам Шагиевой, ее отец был готов письменно ответить на все вопросы следствия. «Была ли необходимость подвергать людей опасности, рисковать их жизнями и здоровьем, стреляя едва ли не с первых секунд?» — заявила она.

Ранее стало известно о задержании Атамбаева — бывший президент Киргизии сам решил сдаться властям. 7 августа начался первый штурм его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком, который был отбит сторонниками бывшего президента. В результате операции погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Второй штурм, который начался ночью 8 августа, тоже был отбит, в столкновениях пострадали 79 человек. В третьем штурме, по словам сторонников Атамбаева, приняли участие около 200 сотрудников милиции.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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