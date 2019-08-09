Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) до 26 августа, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката политика Сергея Слесарева.

«Судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в ГКНБ выездное заседание и избрал меру пресечения», — сказал адвокат. Слесарев также сообщил о том, что Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Ранее сообщалось о том, что защита бывшего президента Киргизии намерена обратиться в международные суды для освобождения Атамбаева и решения внутреннего конфликта. По словам Слесарева, они пытаются разрешить ситуацию своими усилиями с помощью внутренних законов, однако беспристрастность суда в стране вызывает вопросы.

Первая атака на дом Атамбаева началась 7 августа, вторая и третья произошли ночью и днем 8 августа. В последней принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов. Позже Атамбаев решил сдаться властям.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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