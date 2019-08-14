Задержавший Атамбаева замглавы МВД попал в опалу

Военная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении задержавшего экс-президента страны Алмазбека Атамбаева бывшего замглавы киргизского МВД Курсана Асанова. Об этом сообщает 24.kg.
Отмечается, что дело возбуждено по статье 304 УК Киргизии («Злоупотребление должностными полномочиями»). Асанова подозревают в предательстве, которое он совершил, якобы передавая информацию о штурме сторонникам Атамбаева. В Генпрокуратуре при этом отмечают, что Асанов «оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, тем самым грубо нарушив требования действующего законодательства». Помимо этого, ему вменяется сокрытие улик.
Ранее, 13 августа, заместителя главы МВД Киргизии Асанова отправили в отставку по итогам служебного расследования. Чиновник был уволен с формулировкой «за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия».
Именно Асанов стал тем человеком, который уговорил экс-президента Атамбаева прекратить сопротивление правоохранительным органам и сдаться властям. В сети опубликовано видео, на котором видно, как через закрытую дверь Асанов предлагает Атамбаеву «закончить это» и обещает, что его никто не тронет. «Меня хоть застрелите, ребят не трогайте, главное», — отвечает бывший президент. Замглавы МВД, в свою очередь, обещает, что стрелять никто не собирается. Вскоре Атамбаев принимает его предложение.
7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день спецназ снова попытался схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. При этом в ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб.