Уговорившего Атамбаева сдаться силовика уволили за предательство

Заместителя главы МВД Киргизии Курсана Асанова отправили в отставку по итогам служебного расследования. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства. Агентство отмечает, что именно Асанов уговорил бывшего президента Алмазбека Атамбаева сдаться властям.
Сообщается, что чиновник уволен за «предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия».
Внутреннее расследование проводилось по итогам спецоперации по задержанию Атамбаева. В ведомстве оценивали действия Асанова по недопущению массовых беспорядков и охраны общественного порядка.
Ранее стало известно, что Атамбаеву предъявлены обвинения в убийстве и других особо тяжких преступлениях, в частности организации массовых беспорядков с целью совершения государственного переворота, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Бывшего президента Киргизии попытались задержать в его доме под Бишкеком 7 августа. Спецназ столкнулся с ожесточенным сопротивлением сторонников Атамбаева, в результате погиб один сотрудник милиции. Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) считает, что его ранил снайпер, бывший глава государства настаивает, что у его сторонников не было такого оружия.
Попытки штурма резиденции Атамбаева продолжились на следующий день. После третьей попытки политик сам сдался силовикам. Всего в ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб.