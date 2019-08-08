Переговоры о сдаче Атамбаева показали на видео

Переговоры замминистра МВД Киргизии Курсана Асанова, уговаривающего бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева сдаться властям, показали на видео. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах Асанов через закрытую дверь предлагает Атамбаеву «закончить это» и обещает, что его никто не тронет. «Меня хоть застрелите, ребят не трогайте, главное», — отвечает бывший президент. Замглавы МВД в свою очередь обещает, что стрелять никто не собирается.

«Я даю слово, слово Курсана Асанова. Ни одного из них не тронут. Алмаз, ты знаешь, я всегда держу свое слово до конца», — заявил Асанов.

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Алмазбека Атамбаева задержали после трех штурмов резиденции политика в селе Кой-Таш под Бишкеком. Первая атака на его дом началась 7 августа, вторая и третья произошли ночью и днем 8 августа. В последней принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов.

В результате первой неудавшейся операции спецназа погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Почетный глава международной ассоциации ветеранов подразделения Сергей Гончаров назвал позором операцию спецназа по задержанию Атамбаева.

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