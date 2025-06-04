Хайди Клум опубликовала откровенное фото в купальнике

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала откровенное фото для рекламы бренда нижнего белья Calzedonia. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
52-летняя знаменитость позировала для марки, лежа у открытого бассейна, в голубом раздельном купальнике. При этом она похвасталась стройной фигурой.
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Звезде распустили светлые волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах. «Я готова к лету», — подписала она публикацию.
В мае Клум вышла в свет в прозрачном платье.