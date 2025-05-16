Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:20, 16 мая 2025Ценности

Хайди Клум вышла в свет в прозрачном платье

Екатерина Ештокина

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила ужин по случаю открытия Каннского кинофестиваля в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость вышла в свет в черном прозрачном платье миди из кружева, сквозь которое просвечивало ее тело. Кроме того, она надела туфли в тон наряду на высоких каблуках.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Вдобавок манекенщица распустила завитые в легкие локоны волосы. Среди прочего, стилисты нанесли ей мейкап в стиле смоки айс.

Ранее в мае Хайди Клум вновь нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля платьем с глубоким декольте. Знаменитость появилась на премьере фильма «Миссия невыполнима 8» в блестящем вечернем платье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Эстонии объяснили попытку задержания танкера в Балтийском море

    В ДНР рассказали об успехах российских войск у Дзержинска

    Делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров

    Врач дала советы по восстановлению здоровья кишечника после приема антибиотиков

    Рок-группа вернет россиянам 2007 год

    Российский велосипедист сыграл на баяне во время поездки и привлек внимание очевидцев

    Участие Турции в переговорах России и Украины объяснили

    Нарышкин назвал граждан Украины пушечным мясом для целей Европы

    Тренер «Вашингтона» высказался о вылете из плей-офф Кубка Стэнли

    Хайди Клум вышла в свет в прозрачном платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости