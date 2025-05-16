Хайди Клум вышла в свет в прозрачном платье

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила ужин по случаю открытия Каннского кинофестиваля в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость вышла в свет в черном прозрачном платье миди из кружева, сквозь которое просвечивало ее тело. Кроме того, она надела туфли в тон наряду на высоких каблуках.

Вдобавок манекенщица распустила завитые в легкие локоны волосы. Среди прочего, стилисты нанесли ей мейкап в стиле смоки айс.

Ранее в мае Хайди Клум вновь нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля платьем с глубоким декольте. Знаменитость появилась на премьере фильма «Миссия невыполнима 8» в блестящем вечернем платье.

