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09:30, 4 июня 2025Россия

Хинштейн прокомментировал ночной удар ВСУ по Рыльску

Хинштейн: ВСУ ночью атаковали Рыльск, пострадал один человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Врио главы Курской области Александр Хинштейн прокомментировал ночной удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску. О последствиях атаки он написал в Telegram.

В результате удара по городу пострадала 66-летняя женщина, указал Хинштейн. Она была доставлена в Курск для оказания медицинской помощи.

Руководитель региона добавил, что целями еще одной атаки по Рыльску, совершенной 3 июня, стали вышка и башня очистных сооружений в городе.

Ранее сообщалось о беспилотнике, упавшем на территорию частного дома в Рыльске, после чего там начался пожар. Хинштейн выложил сеть снимков с запечатленным на них пепелищем. Возможно, на кадры попал именно этот дом.

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