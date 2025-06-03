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23:58, 3 июня 2025Россия

Российский город атаковали беспилотники ВСУ

Mash: ВСУ атаковали Рыльск в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Один из беспилотников около 22:50 мск упал на территорию частного дома на Зеленой улице. После чего начался пожар, загорелось здание.

Ранее в Белгородской области беспилотники ВСУ повредили жилые дома и машины. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде обломки сбитых беспилотников повредили здание коммерческого объекта, в поселке Дубовое — частный дом, в Майском — две машины, в Таврове — частный дом и заборы домовладений, в Шагаровке — надворную постройку.

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