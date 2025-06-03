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18:34, 3 июня 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

Гладков: Беспилотники ВСУ повредили жилые дома и машины в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили жилые дома и машины. Последствия массированной атаки раскрыл губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Белгороде обломки сбитых беспилотников повредили здание коммерческого объекта, в поселке Дубовое — частный дом, в Майском — две машины, в Таврове — частный дом и заборы домовладений, в Шагаровке — надворную постройку.

В селе Новостроевка Первая беспилотник атаковал частный дом, повредив кровлю и остекление. Кроме того, крыша частного дома пострадала при атаке FPV-дрона в городе Шебекино. Еще один летательный аппарат ударил по местному производственному предприятию.

«В селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены работающие в поле грузовой и легковой автомобили. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона огнем уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия», — написал Гладков.

Он добавил, что в селе Теребрено в результате удара дрона загорелся частный дом. Еще один беспилотник взорвался во дворе дома в селе Зозули, выбив окна, а также повредив фасад, забор и автомобиль. Другой летательный аппарат сдетонировал при ударе о дорогу.

Информация о пострадавших не приводится.

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Ранее Гладков сообщил о трех мирных жителях, пострадавших при атаке ВСУ на Белгородский район. В селе Таврово дрон ударил по коммерческому объекту. В результате один россиянин получил осколочные ранения лица и плеча, второй — закрытую черепно-мозговую травму. Также поступила информация о пострадавшей в селе Новая Нелидовка, где дрон атаковал частный дом. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы доставили в больницу.

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