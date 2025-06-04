Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:09, 4 июня 2025Ценности

Ирина Шейк станцевала в бикини для рекламы

Модель Ирина Шейк станцевала в бикини для рекламы компании El Corte Ingles
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: elcorteingles.es

Российская супермодель Ирина Шейк станцевала в купальнике для рекламы пляжной одежды сети испанских торговых домов El Corte Ingles. Соответствующие кадры появились на сайте компании.

39-летняя манекенщица станцевала перед камерой в бикини, выполненном в различных оттенках коричневого цвета. В то же время ее запечатлели на прибрежной скале в черном бикини, состоявшем из топа-бандо с вырезами и трусов с завязками на бедрах.

Кроме того, знаменитость примерила крошечный раздельный купальник белого цвета и леопардовый комплект, а также поплавала на лодке в слитных вариантах данных изделий.

Ранее в июне бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева раскрыла подробности о начале карьеры Ирины Шейк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о необходимости перемирия с Украиной

    Стоимость квартиры в Москве подсчитали с учетом платы за ипотеку

    Звезда «50 оттенков серого» пошутила над разглядывающим ее декольте ведущим

    Российский дизайнер захотел создавать особенную одежду для ветеранов СВО

    Apple пострадала из-за торговой войны между США и Китаем

    Возможность введения отпуска для выгоревших россиян оценили

    Стало известно содержание рукописных пометок Путина при высказывании об Украине

    Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат ради давней мечты

    Врач назвал сопровождающееся вздутием живота смертельное заболевание

    Россию и Китай призвали выполнить невыполнимую миссию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости