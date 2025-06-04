Модель Ирина Шейк станцевала в бикини для рекламы компании El Corte Ingles

Российская супермодель Ирина Шейк станцевала в купальнике для рекламы пляжной одежды сети испанских торговых домов El Corte Ingles. Соответствующие кадры появились на сайте компании.

39-летняя манекенщица станцевала перед камерой в бикини, выполненном в различных оттенках коричневого цвета. В то же время ее запечатлели на прибрежной скале в черном бикини, состоявшем из топа-бандо с вырезами и трусов с завязками на бедрах.

Кроме того, знаменитость примерила крошечный раздельный купальник белого цвета и леопардовый комплект, а также поплавала на лодке в слитных вариантах данных изделий.

Ранее в июне бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева раскрыла подробности о начале карьеры Ирины Шейк.