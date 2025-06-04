Кайли Дженнер показала в своем чемодане интимный сюрприз для Тимоти Шаламе

Телезвезда Кайли Дженнер показала интимный сюрприз для своего возлюбленного, актера Тимоти Шаламе. На соответствующую публикацию в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратили внимание журналисты портала Page Six.

Предпринимательница поделилась в сторис снимком (на момент написания новости он был удален), на котором показала содержимое багажа для поездки в Индианаполис. Так, на размещенном кадре видно, что Дженнер решила взять с собой белые остроносые туфли, небольшую синюю сумку, черные брюки, футболку с изображением мультяшного Тасманского дьявола и бейсболки с названием баскетбольной команды Knicks, поклонником которой является Шаламе.

Кроме того, журналисты рассмотрели в чемодане бизнесвумен нижнее белье, выполненное в синих и оранжевых цветах. Известно, что данный комплект был выпущен брендом Fleur de Mal в честь упомянутой команды.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер стала героиней новой откровенной съемки журнала Dazed.