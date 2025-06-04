Киновед Наталья Милосердова умерла после тяжелой болезни в возрасте 73 лет

Известный киновед и сценарист Наталья Милосердова ушла из жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России, членом которого она являлась.

Известно, что Милосердова долгое время работала старшим научным сотрудником НИИ киноискусства. Сообщается, что ее не стало 1 июня 2025 года, в последнее время она боролась с тяжелой болезнью.

Наталья долгие годы сотрудничала с Музеем кино, была постоянным участником фестиваля «Лучезарный ангел» и состояла в Гильдии киноведов и кинокритиков СК России. Также она была автором-составителем и редактором справочника «Кино России: новые имена», в котором собраны сведения о 430 деятелях отечественной киноиндустрии.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 лет.