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14:17, 4 июня 2025Культура

Лолиту призвали убрать со сцены за исполнение песен Пугачевой и Шевчука

Глава ФПБК Бородин призвал запретить выступления певицы Лолиты Милявской
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить выступления певицы Лолиты Милявской. Об этом он заявил в личном Telegram-канале.

На одном из своих концертов Милявская исполнила песню группы ДДТ «Это все». Бородин отметил, что ранее она пела хиты рэпера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) и Аллы Пугачевой. Общественник подчеркнул, что эти артисты, включая лидера ДДТ Юрия Шевчука, покинули страну после начала специальной военной операции (СВО) или негативно высказывались о ее проведении.

«Пора создать петицию, чтобы Лолиту убрали с нашей сцены. Чтобы ей вообще не давали выступать в России», — отметил глава ФПБК.

Ранее Милявская заявила, что публика стала любить ее сильнее из-за травли со стороны общественников. По словам певицы, шоу, которые все-таки не отменяют после жалоб активистов, проходят с большим успехом.

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